Israele blocca la Flotilla | due giorni di manifestazioni e scioperi a Venezia
Nel momento in cui scriviamo l'esercito israeliano sta iniziando l'abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla, la flotta civile diretta a Gaza per portare aiuti e forzare il blocco navale vigente. Non si sa ancora cosa accadrà agli attivisti, ma i ministri itaeliani assicurano che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Israele blocca nave con aiuti per Gaza
Parsi pessimista sulla tregua a Gaza: la volontà di Israele su Hamas che blocca tutto
La Slovenia blocca la vendita di armi a Israele: ogni Stato responsabile deve agire
