Netanyahu ha definito «storico» e «eccellente» il piano di cessate il fuoco con Gaza elaborato insieme a Donald Trump, ma il consenso nel suo governo è tutt’altro che unanime. Le forze ultranazionaliste, suoi alleati di coalizione, per voce del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich hanno parlato di «un fallimento colossale», arrivando ad augurarsi « una risposta negativa di Hamas ». Più cauto Itamar Ben-Gvir, ministro per la Sicurezza nazionale, che ha atteso la fine della giornata per far sapere la propria contrarietà, definendo l’intesa «pericolosa per la sicurezza di Israele». Secondo il canale televisivo 12, anche «altri ministri» avrebbero espresso perplessità, sottolineando «una grossa differenza fra come Bibi ha presentato le cose e quello che c’è realmente scritto nel piano». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Israele, Ben-Gvir e Smotrich contro il piano Usa su Gaza: «Speriamo Hamas dica no»