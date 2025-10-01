Israele abborda le navi della flotilla
La nave madre della Flotilla, Alma, è stata affiancata da due imbarcazioni. In diretta si vedono i presenti con i giubbotti salvagente, seduti per terra. "La nave risulta isolata, è iniziato l'abbordaggio", dicono gli attivisti. La flotilla va verso navi non identificate. "Ci sono 20 navi non identificate che si stanno avvicinando alle prime barche e 5 gommoni davanti alla 'Sirus'. Probabilmente navi militari israeliane, a poche miglia da noi. Siamo seduti nel pozzetto della nostra barca, seguiamo le procedure di sicurezza e non reagiremo a nessuna ostilità o provocazione da parte dei soldati israeliani", dice all'Adnkronos Yassine Lafram, presidente Unione delle comunità islamiche italiane (Ucoii), a bordo della barca Karma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: israele - abborda
Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)
Il piano di pace di Trump per Gaza che affronta le preoccupazioni di Israele, riceve il sostegno dei leader regionali. Il presidente statunitense Trump e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno presentato ai leader arabi - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Israele dà l'alt agli attivisti. Circondati da decine di barche, "già iniziato l'abbordaggio". Tensione alle stelle - "Sono a poche miglia dalla testa della Flotilla", riferisce il deputato Pd, Arturo Scotto, che si trova imbarcato su una delle ... Riporta affaritaliani.it
Azione imminente: Flotilla a 78 miglia da Gaza, navi israeliane pronte a intercettare le barche degli attivisti - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Scrive fanpage.it