La nave madre della Flotilla, Alma, è stata affiancata da due imbarcazioni. In diretta si vedono i presenti con i giubbotti salvagente, seduti per terra. "La nave risulta isolata, è iniziato l'abbordaggio", dicono gli attivisti. La flotilla va verso navi non identificate. "Ci sono 20 navi non identificate che si stanno avvicinando alle prime barche e 5 gommoni davanti alla 'Sirus'. Probabilmente navi militari israeliane, a poche miglia da noi. Siamo seduti nel pozzetto della nostra barca, seguiamo le procedure di sicurezza e non reagiremo a nessuna ostilità o provocazione da parte dei soldati israeliani", dice all'Adnkronos Yassine Lafram, presidente Unione delle comunità islamiche italiane (Ucoii), a bordo della barca Karma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Israele abborda le navi della flotilla