Israele abborda la Flotilla in un video l' arresto di Greta | Lei e i suoi amici sono sani e salvi

Ilgiornale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Global Sumud Flotilla è ormai nella "zona rossa" davanti a Gaza ed è stata circondata da una ventina di navi dell'Idf che hanno accerchiato gli attivisti e sono saliti a bordo delle prime navi, arrestando i membri dell'equipaggio. Su Facebook è stato diffuso il video dell'arresto di Greta Thunberg: "Lei e i suoi amici sono sani e salvi". Gli attivisti non si arrendono: "Alcune navi intercettate ma proseguiamo" La rotta della Flotilla (clicca sulla foto per vedere il movimento in tempo reale). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

