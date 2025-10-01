Ispezioni all' interno della galleria Garebici l' Anas | verifiche concluse positivamente

Tutto in ordine, tutto perfettamente efficiente. Sono state concluse le ispezioni all'interno della galleria Garebici, lungo la statale 115, ed è andato tutto bene: prove di gestione da remoto e prove di funzionalità delle misure impiantistiche installate, che sono state governate dalla sala. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: ispezioni - interno

È online il nuovo numero di Tech-Zine Magazine, il n°52 (Agosto-Settembre 2025). All’interno trovi tre articoli che toccano temi centrali per chi lavora in sicurezza: 1. Ispezioni con drone e rilievo 3D: Elios 2 ed Elios 3 al servizio della manutenzione in spazi con - facebook.com Vai su Facebook

Anas, concluse le attività ispettive all’interno della galleria Garebici lungo la 115 - Le attività della commissione ANSFISA e dei funzionari dei Vigili del Fuoco di Agrigento, incaricati anche del rilascio della conformità antincendio, sono state supportate da funzionari e tecnici Anas ... Riporta grandangoloagrigento.it

Ispezioni in galleria, casello chiuso due notti - Doppia chiusura del casello A14 di Grottammare per consentire attività di ispezione e manutenzione degli impianti nelle gallerie. Come scrive ilrestodelcarlino.it