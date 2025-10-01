Ispezioni all' interno della galleria Garebici l' Anas | verifiche concluse positivamente

Tutto in ordine, tutto perfettamente efficiente. Sono state concluse le ispezioni all'interno della galleria Garebici, lungo la statale 115, ed è andato tutto bene: prove di gestione da remoto e prove di funzionalità delle misure impiantistiche installate, che sono state governate dalla sala. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

