Irruzione degli studenti pro Pal all’Università di Pisa il ritorno in aula del prof

Pisa, 1 ottobre 2025 – “Il miglior antidoto alla violenza è la comunità accademica”. Con queste parole il docente dell’ Università di Pisa, Rino Casella, è tornato stamani in cattedra, quindici giorni dopo i fatti del 16 settembre, quando un gruppo di studenti pro-Palestina fece irruzione nella sua aula durante un’azione di protesta per sensibilizzare sul conflitto in corso nella Striscia di Gaza, dopo l’attacco delle forze armate israeliane a Gaza City. PISA, ITALIA - DATA (foto di Enrico Mattia Del Punta) Il giorno della protesta. “Sono stato vittima di squadrismo fascista da parte di un gruppo di studenti che hanno interrotto la mia lezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

