Irpinia protagonista in azzurro | Ramondino nello staff di Banchi

Tempo di lettura: 2 minuti Luca Banchi è il nuovo commissario tecnico della Nazionale maggiore di basket e sarà presentato venerdì 3 ottobre a Roma. Con lui, la FIP ha ufficializzato lo staff tecnico che lo accompagnerà nelle prossime sfide: Adriano Vertemati, Marco Ramondino e Iacopo Squarcina. Ramondino, oggi alla guida del club tedesco Mitteldeutscher, porta in azzurro la sua esperienza maturata tra Serie A e BBL dopo gli anni a Tortona. Per lui si tratta di un riconoscimento prestigioso, che lo proietta sul palcoscenico internazionale. L’Italia debutterà il 27 novembre contro l’Islanda nella finestra di qualificazione ai Mondiali 2027, per poi affrontare la Lituania il 30 a Vilnius. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

