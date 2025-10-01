Irccs di Castellana Grotte pronto per le cure urgenti a 25enne di Gaza ma le autorità italiane non hanno ancora rilasciato il visto di entrata Taranto | domani bandiera palestinese esposta all' esterno dell' ospedale

Di seguito il comunicato: L’IRCCS Saverio De Bellis di Castellana Grotte rinnova la propria disponibilità ad accogliere e curare Baraa, giovane palestinese di 25 anni, affetto da una grave malattia infiammatoria intestinale cronica e che ha interrotto le cure dopo la distruzione della struttura sanitaria che seguiva il suo percorso terapeutico. Fuggito nei mesi scorsi da Gaza insieme alle sorelle Rawan e Bodour, oggi si trova al Cairo in attesa di un visto per poter raggiungere l’Italia e ricevere cure urgenti. L’Istituto, attraverso il proprio personale sanitario e scientifico, ha già completato tutte le procedure necessarie per garantire il ricovero di Baraa e la sistemazione delle sorelle a Castellana Grotte, grazie anche alla collaborazione del Comune e dei Servizi Sociali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

