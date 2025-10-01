Iran presentato nuovo drone Shahed-149 Gaza | autonomia volo di 35 ore raggio d' azione di 4mila km trasporta fino a 12 missili Sadid-345
Il nuovo drone iraniano “Gaza”, a lungo raggio e alta capacità di carico, unisce potenza militare e valore simbolico: vendicare il genocidio nella Striscia contro Israele e i nemici occidentali L'Iran ha presentato ufficialmente il suo nuovissimo modello di drone Shahed, il 149, ribattezzato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
A gres art 671 la giornalista e podcaster ha presentato il suo libro "I figli dell'odio", raccontando le profonde fratture comunicative dalle quali emergono gli estremismi delle nuove generazioni in Israele, Palestina ed Iran - facebook.com Vai su Facebook
L'Iran punta sul nuovo drone kamikaze: cos'è e cosa può fare lo Shahed-107 - Teheran ha alzato il sipario su una nuova arma destinata a rafforzare la propria proiezione militare nella regione: lo Shahed- Come scrive ilgiornale.it
Iran svela un nuovo drone kamikaze, lo Shahed-107 - La forza aerospaziale delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha presentato lunedì un nuovo drone kamikaze, denominato Shahed- Da quotidiano.net