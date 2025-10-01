Io Canto Family stasera su Canale 5 la terza puntata

Comingsoon.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, la seconda puntata di Io Canto Family, talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

io canto family stasera su canale 5 la terza puntata

© Comingsoon.it - Io Canto Family, stasera su Canale 5, la terza puntata

In questa notizia si parla di: canto - family

IO CANTO FAMILY: CAMBIA QUASI TUTTO NEL TALENT DI CANALE 5 DEDICATO ALLE FAMIGLIE

IO CANTO FAMILY: SPUNTANO DUE NOMI PER IL TALENT DI MICHELLE HUNZIKER

“Io Canto Family”: le prime indiscrezioni sui nuovi coach

io canto family staseraIo Canto Family, stasera su Canale 5, la terza puntata - Oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, la seconda puntata di Io Canto Family, talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Scrive comingsoon.it

io canto family staseraIo Canto Family 2025, la terza puntata stasera su Canale 5: anticipazioni e partecipanti del 1 ottobre - Nuovo appuntamento con Io Canto Family 2025 di Michelle Hunziker che torna con la terza puntata in onda stasera, 1 ottobre, su Canale 5. Riporta superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Io Canto Family Stasera