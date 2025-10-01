Io Canto Family le anticipazioni dell’1 ottobre | le coppie pronte a sfidarsi ancora
Michelle Hunziker torna con un nuovo appuntamento per Io Canto Family, il terzo di questa edizione, oggi mercoledì 1° ottobre. Il talent show musicale di Canale5 è pronto ad accogliere le famiglie in studio e sfidarsi a colpi di note: la direzione artistica è di Roberto Cenci e la competizione si fa sempre più agguerrita. Io Canto Family, le anticipazioni dell’1 ottobre 2025. Io Canto Family è ormai entrato nel cuore degli italiani: un programma che ha subito un restyling, che è tornato con la conduzione di Michelle Hunziker, con alla giuria Noemi e Patty Pravo. Sono le famiglie il centro di tutto, così come lo è la musica: per il terzo appuntamento, sono previste ovviamente le sfide e le eliminazioni, che guideranno la puntata sin dalle prime fasi. 🔗 Leggi su Dilei.it
