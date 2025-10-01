Il talent show Io Canto Family si prepara a una nuova collocazione nel palinsesto di Canale 5, con l’obiettivo di ottimizzare gli ascolti e rafforzare il coinvolgimento del pubblico. Dopo il debutto, la programmazione è stata modificata, spostando lo spettacolo dal martedì al mercoledì sera. Questa scelta strategica mira a garantire una maggiore visibilità e a evitare sovrapposizioni con altri programmi televisivi. nuova programmazione di Io Canto Family. spostamento al mercoledì in prima serata. La messa in onda dello show è stata posticipata rispetto alla prima programmazione, ora prevista per il mercoledì sera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Io canto family: date di messa in onda e numero delle puntate