Io canto family 2025 | tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata
Io canto family 2025: anticipazioni, giudici, cast, quante puntate e streaming. Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker. Anticipazioni: cast, giudici, concorrenti. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, in questa edizione completamente rinnovata, 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno sul palco per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie. In veste di capisquadra: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: canto - family
IO CANTO FAMILY: CAMBIA QUASI TUTTO NEL TALENT DI CANALE 5 DEDICATO ALLE FAMIGLIE
IO CANTO FAMILY: SPUNTANO DUE NOMI PER IL TALENT DI MICHELLE HUNZIKER
“Io Canto Family”: le prime indiscrezioni sui nuovi coach
Io Canto Family - Mediaset La nuova scenografia di Io canto si accende non solo con i nostri nuovi ledwall ma con la nuova proposta di servizi per lo scenoluminoso che parte con questo importante progetto ambizioso #iocanto #Scenoluminoso #mediase - facebook.com Vai su Facebook
La sfida si accente a Io Canto Family - X Vai su X
Io canto family 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata - Io canto family 2025: anticipazioni, giudici, cast, quante puntate e streaming dello show in onda su Canale 5. Lo riporta tpi.it
Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata - Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata in onda stasera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21,30 ... Riporta tpi.it