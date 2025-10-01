Io canto family 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

. Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker. Il programma metterà in luce il legame unico che si crea tra i loro componenti, attraverso la passione per la musica. Appuntamento ogni martedì per cinque serate. Ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming. In tv. Appuntamento su Canale 5 questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, con la prima puntata alle ore 21.30. Io canto family streaming live. Se non siete a casa, potete seguire il programma su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming gratuita disponibile su pc, smartphone, smart tv e tablet. 🔗 Leggi su Tpi.it

