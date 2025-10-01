Io Canto Family 2025 la terza puntata stasera su Canale 5 | anticipazioni e partecipanti del 1 ottobre

Io Canto Family 2025 di Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con una nuova imperdibile puntate. C’è già aria di finale, visto che stasera mercoledì 1 ottobre 2025, si entra nel vivo con la semifinale. Scopriamo le anticipazioni e i concorrenti che proseguono la loro avventura! Io Canto Family 2025, la terza puntata su Canale 5. Stasera, mercoledì 1 ottobre 2025, dalle ore 21,40 va in onda la terza puntata di Io Canto Family 2025, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Il programma, sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, prosegue la sua corsa verso la finale con la gara che si fa sempre più avvincente tra nuovi partecipanti e nuove eliminazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

