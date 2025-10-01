Investita sulle strisce mentre cammina per mano con la figlia di 14 anni | morta dopo tre giorni d'agonia

1 ott 2025

Non ce l'ha fatta Alessia Corti, la 42enne dipendente di Aeroporti di Roma, travolta e ferita gravemente da uno scooter in via della Pisana mentre attraversava la strada con sua figlia. È morta dopo tre giorni d'agonia in ospedale. I famigliari: "Cerchiamo testimoni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

