Intrecci di terre e sapori il progetto che unisce il meglio delle Terre dell’Olio e del Sagrantino

Un contenitore di iniziative diffuse e interconnesse per la valorizzazione e la promozione di una vasta area rurale, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un viaggio autentico tra i borghi umbri di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: intrecci - terre

‘Intrecci di terre e sapori’: mercoledì primo ottobre la presentazione a Perugia del contenitore di eventi per la valorizzazione e promozione delle eccellenze dei Comuni dell’Unione ‘Terre dell’Olio e del Sagrantino’ Alle 10.30 nella sala Fiume di palazzo Donini. - facebook.com Vai su Facebook

In Umbria olio e vino protagonisti di “Intrecci di terre e sapori” - (askanews) – Un viaggio tra borghi, colline, olio e vino, alla scoperta delle radici dell’Umbria in chiave contemporanea. askanews.it scrive

Sapori di solidarietà: pranzo a sostegno del progetto “Intrecci di memoria” - 30, piazza Unità Italiana a Terranuova Bracciolini ospiterà un pranzo speciale dedicato alla solidarietà ... Segnala lanazione.it