Intimidazione con proiettile al Sindaco di Ogliastro | Stai attento farai la fine di Angelo Vassallo

Cilentoreporter.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento-Monte Stella, Michele Apolito, ha recentemente ricevuto intimidazioni allarmanti, con riferimento esplicito all'omicidio di Angelo Vassallo L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

«Farai la fine di Angelo Vassallo»: proiettile consegnato al presidente della Comunità Montana Michele Apolito - Due lettere minatorie recapitate nei giorni scorsi al presidente della Comunità Montana Alento - Riporta infocilento.it

intimidazione proiettile sindaco ogliastroIntimidazione choc al sindaco Apolito: "Farai la fine di Vassallo" - L'articolo Intimidazione choc al sindaco Apolito: "Farai la fine di Vassallo" proviene da OttoPagine. Scrive msn.com

