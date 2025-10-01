Intervista con la ricercatrice italiana di biostatistica da trent' anni in America Ospite alla Milano Digital Week qui ci racconta il suo lavoro tra successi e difficoltà dai tagli di Trump alle sfide del futuro
E ra il 1995 e Francesca Dominici da Ciampino approdava alla Duke North Caroline con una borsa di studio e senza spiccicare una parola d’inglese. «Dovevo starci tre mesi, pensavo di non resistere due settimane, ci sono rimasta trent’anni», racconta. Oggi è u na delle menti più brillanti a livello globale nel campo della biostatistica e della data science: professoressa a Harvard, è stata inserita da Time Magazine nella lista dei 100 scienziati top al mondo soprattutto per i suoi studi rivoluzionari sull’impatto sulla salute delle polveri sottili negli Usa. Dei suoi risultati Dominici parlerà il 2 ottobre in occasione della Milano Digital Week (promossa dal Comune di Milano e realizzata da TIG – The Innovation Group). 🔗 Leggi su Iodonna.it
