Intervento militare su servizi pubblici e industrie strategiche | Maduro pronto in caso di attacco Usa

Ilfattoquotidiano.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura. Rabbia. Sdegno. E poi, naturalmente, ira incontrollata. Mentre parla al Corpo diplomatico accreditato a Caracas, la vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, incarna lo stato d’animo di un intero apparato statale in esaurimento nervoso dopo più di un mese di accerchiamento Usa, con 6-500 soldati e decine di navi, droni ed F-35 dispiegati nel sud dei Caraibi, minacciando apertamente di rovesciare il governo di Nicolás Maduro. “Se toccano uno toccano tutti”, ha detto Rodríguez al Consiglio nazionale per la sovranità e la pace, dove ha annunciato l’attivazione dello “Stato di emergenza” di fronte a “qualsiasi aggressione” da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

