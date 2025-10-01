Interporto Padova due colossi in corsa per il Terminal Intermodale

Due cordate internazionali hanno presentato la propria offerta per lo sviluppo del Terminal Intermodale di Interporto Padova. Alla scadenza del bando, fissata alle 13 del 30 settembre, sono arrivate due proposte: la prima composta da PSA Italia, controllata dal gruppo di Singapore leader mondiale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Padova: PSA, Contship e MSC, i colossi mondiali in corsa per l'interporto - Sono due le offerte arrivate per la selezione del partner logistico dell'interporto di Padova in risposta al bando di gara aperto lo scorso 30 maggio: una è firmata da PSA Italia con Logtainer e ...

Interporto Padova, due colossi in corsa per il Terminal Intermodale - Alla chiusura del bando sono arrivate due proposte internazionali per lo sviluppo della nuova società: PSA Italia e Rail Hub.