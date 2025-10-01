Interno Verde apre a grafici e disegnatori al via un concorso sulle piante acquatiche

Il festival Interno Verde lancia la quarta edizione del concorso ‘Interno Verde Design’, rivolto a giovani grafici e disegnatori. Studenti, neolaureati e professionisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni sono chiamati quest’anno a cimentarsi con la rappresentazione delle piante acquatiche. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

'Festa della Danza' e 'Interno Verde Danza', Ferrara diventa un palcoscenico urbano a cielo aperto

Interno Verde: Parma apre i suoi giardini - Torna Interno Verde, l'appuntamento che apre al pubblico eleganti corti rinascimentali, piccole oasi fiorite di tranquillità e pace domestica, labirinti di siepi e magnifici alberi secolari, orti ... Da parma.repubblica.it

Interno Verde Acqua, un migliaio di visitatori tra gite e laboratori - MANTOVA Si è concluso tra la magia dei salici e lo sciabordio delle onde al tramonto Interno Verde Acqua, il festival che nel weekend ha portato ... Scrive vocedimantova.it