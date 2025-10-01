Internet of Things una rete pubblica di sensori per raccogliere dati anche nei territori piacentini
Presentato in Provincia di Piacenza "Rete PA-IoT", il progetto promosso da Lepida ScpA nell’ambito delle politiche regionali per l’innovazione digitale e la transizione ecologica che consiste nel dotare i territori di una rete pubblica federata di sensori Internet of Things (IoT) in grado di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: internet - things
