International Street Food la tappa padovana del tour itinerante finisce su Rai 2

Padovaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domenica 5 a mercoledì 8 ottobre Padova si prepara a diventare la capitale italiana del gusto. La città ospiterà infatti la 113ª tappa della nona edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada. Questo appuntamento è organizzato in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: international - street

International street food fa tappa a Vallo della Lucania: appuntamento dall'11 al 13 luglio

International Street Food a Trevignano Romano

76ª tappa dell’International Street Food a Trevignano Romano dal 18 al 20 luglio 2025

international street food tappaRavenna ospita la 111° tappa dell’International Street Food dal 26 al 28 settembre 2025 - La città ospiterà infatti la 111ª tappa della nona edizione dell’International Street Food, il più grande fes ... Si legge su ravennawebtv.it

international street food tappaUn weekend in compagnia dell’International Street Food a Ravenna: cibo di strada da tutto il mondo in Darsena - Oggi sabato 27 e domani domenica 28 settembre Ravenna ospita la 111ª tappa della nona edizione dell’International Street Food, un grande festival ... Segnala ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: International Street Food Tappa