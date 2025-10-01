Interfiorentina 2-1 | Punti salienti | Il vincitore di Arnautovic accende la gara di scudetto! | Serie A 2024 25
L'attaccante austriaco ha segnato il suo primo gol dal maggio 2024 per assicurarsi una grande vittoria per i Nerazzurri, che ora siedono solo un punto .
Dopo #FiorentinaComo 1-2, i viola sono a 2 punti con questo calendario: Pisa-Fiorentina Fiorentina-Roma Milan-Fiorentina Fiorentina-Bologna Inter-Fiorentina