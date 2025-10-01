Interfiorentina 2-1 | Punti salienti | Il vincitore di Arnautovic accende la gara di scudetto! | Serie A 2024 25

Justcalcio.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante austriaco ha segnato il suo primo gol dal maggio 2024 per assicurarsi una grande vittoria per i Nerazzurri, che ora siedono solo un punto . Guarda questo video su Youtube L'articolo Interfiorentina 2-1 Punti salienti Il vincitore di Arnautovic accende la gara di scudetto! Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: interfiorentina - punti

Cerca Video su questo argomento: Interfiorentina 2 1 Punti