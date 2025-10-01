Interdittive antimafia nel Napoletano | 101 le aziende colpite

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da gennaio a oggi la prefettura di Napoli ha adottato 101 interdittive antimafia. Lo ha reso noto il prefetto Michele di Bari, sottolineando anche l’uso crescente dei provvedimenti di "prevenzione collaborativa" previsti dall’art. 94 bis del codice antimafia: 17 quelli emessi nel 2025.Si tratta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

