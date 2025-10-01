Inter Zielinski a caccia di riscatto | Tutto negativo se non vinci Chivu diverso da Inzaghi | VIDEO CMIT

Il centrocampista polacco è intervenuto in zona mista dopo il netto successo dei nerazzurri contro lo Slavia Praga in Champions League Titolare a sorpresa nella serata di Champions League, Piotr Zielinski ha trovato una maglia dal primo minuto nello scacchiere di Chivu per la prima volta in stagione. Piotr Zielinski in zona mista – Calciomercato.it L’ Inter è tornata a far paura ed è a punteggio pieno in Champions dopo due partite. Zielinski applaude la prestazione dei nerazzurri dopo il rotondo 3-0 rifilato allo Slavia Praga: “ C’è la consapevolezza di essere una squadra forte e di avere tanta qualità “, le parole nella zona mista di San Siro del centrocampista polacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Zielinski a caccia di riscatto: “Tutto negativo se non vinci. Chivu diverso da Inzaghi” | VIDEO CM.IT