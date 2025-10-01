Inter Thuram peggio del previsto | ko quanto starà fuori

La tegola Marcus Thuram rovina la festa Champions all' Inter e a Cristian Chivu. L'attaccante francese, sostituito per un problema muscolare, al termine della gara contro lo Slavia Praga vinta 3-0 dai nerazzurri martedì sera aveva rassicurato tutti, ma gli esami cui è stato sottoposto "hanno evidenziato - come si legge nel comunicato del club - un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana". Il francese salterà la sfida di sabato contro la Cremonese e non risponderà alla chiamata della sua nazionale, con l'obiettivo di tornare in campo dopo la sosta nella trasferta contro la Roma del 18 ottobre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

