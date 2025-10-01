Inter tegola Thuram | quanto starà fermo l’attaccante

La bella e netta vittoria dell'Inter in Champions League contro lo Slavia Praga che vale la prima posizione in classifica ha lasciato strascichi di cui si sarebbe fatto volentieri a meno: nel dettaglio, l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram ha subìto un infortunio al 66' della gara contro i cechi che lo ha costretto a uscire dal campo prima della fine della gara e lo terrà lontano dai campi di gioco almeno per un paio di settimane. La nota dell'Inter. Il responso di quanto accaduto ieri sera è stato reso noto questo pomeriggio dalla società interista. " Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inter, tegola Thuram: quanto starà fermo l’attaccante

In questa notizia si parla di: inter - tegola

Tegola Inter, ha detto no: Chivu e Marotta nei guai

Juventus Inter, tegola Cambiaso: l’esterno squalificato potrebbe saltare il big match scudetto! Le ultime

Juventus-Inter, tegola per Tudor: Zhegrova ancora fuori per infortunio

I primi temi del lunedì, scoprili qui #PioEsposito e #Camarda , ecco i primi acuti! Tegola #Belotti , il ginocchio va KO, #EspiritoSanto riparte dal #WestHam #calcio #seriea #premierleague #inter #cagliari - facebook.com Vai su Facebook

Ultim’ora: tegola per Chivu, salta #AjaxInter! #Lautaro a parte https://interlive.it/2025/09/16/ultimora-tegola-per-chivu-salta-ajax-inter-lautaro-a-parte/… - X Vai su X

Inter, tegola Thuram: quanto starà fermo l’attaccante - L'infortunio alla coscia di Marcus Thuram non è così grave ma l'attaccante dovrà star fermo almeno per un paio di settimane: ecco l'esito degli esami strumentali e quando potrebbe tornare in campo ... Da msn.com

Bonny: “L’Inter è un sogno, Lautaro e Thuram mi hanno già dato due consigli. Musica? Ornella Vanoni la mia preferita per un motivo” - Appena firmato, ho messo sui social una foto fatta da piccolo in nerazzurro: era destino”. ilfattoquotidiano.it scrive