Inter Slavia Praga vittoria convincente in Champions per i nerazzurri La seconda consecutiva con clean sheet

Inter Slavia Praga, vittoria convincente in Champions per i nerazzurri. Continua la crescita. L’analisi del Corriere delllo Sport. Come si legge su Corriere dello Sport, l’ Inter conquista la sua seconda vittoria consecutiva in Champions League con un netto 3-0 contro lo Slavia Praga, consolidando un cammino positivo. I nerazzurri si impongono con pazienza, allungando la differenza reti a +5 e dimostrando una continua crescita sul piano del gioco. La squadra di Cristian Chivu, che aveva chiesto continuità ai suoi giocatori, risponde con una prestazione solida, mantenendo inviolata la propria porta per la terza volta nelle ultime quattro partite, dopo aver subito ben sei gol nelle prime tre. 🔗 Leggi su Internews24.com

