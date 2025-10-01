Inter Slavia Praga vittoria convincente in Champions per i nerazzurri La seconda consecutiva con clean sheet
Inter Slavia Praga, vittoria convincente in Champions per i nerazzurri. Continua la crescita. L’analisi del Corriere delllo Sport. Come si legge su Corriere dello Sport, l’ Inter conquista la sua seconda vittoria consecutiva in Champions League con un netto 3-0 contro lo Slavia Praga, consolidando un cammino positivo. I nerazzurri si impongono con pazienza, allungando la differenza reti a +5 e dimostrando una continua crescita sul piano del gioco. La squadra di Cristian Chivu, che aveva chiesto continuità ai suoi giocatori, risponde con una prestazione solida, mantenendo inviolata la propria porta per la terza volta nelle ultime quattro partite, dopo aver subito ben sei gol nelle prime tre. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter-Slavia Praga 3-0, Tramontana: "Partita dominata, grande prova di squadra. Calha incontenibile"
Inter-Slavia Praga 3-0 L'Inter di Chivu non sbaglia la seconda uscita europea. Con un netto 3-0 sconfigge lo Slavia Praga e sale a 6 punti in classifica. In goal Lautaro Martinez, con una doppietta, e Denzel Dumfries. I ciechi resistono i primi 25 minuti per poi ce
Inter-Slavia Praga 3-0, gol e highlights: doppietta di Lautaro - Strappo di Bonny con tanto di ruleta, palla ceduta al limite a Dimarco che allarga a destra per Darmian, troppo generoso nel cercare qualcuno al centro (non ...
Inter, le tre buone notizie della vittoria contro lo Slavia Praga - Difesa blindata, Lautaro in forma e il turn over: ecco cosa Chivu può salutare con soddisfazione Inter Slavi ...