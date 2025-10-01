Inter Slavia Praga ospiti bocciati dalla Gazzetta dello Sport | Ultradifensivo

Inter Slavia Praga, la Gazzetta dello Sport boccia la squadra ospite nell’analisi finale del match di Champions League. La Gazzetta dello Sport non risparmia critiche allo Slavia Praga dopo la netta vittoria dell’ Inter per 3-0 nella seconda giornata di Champions League. Il titolo dell’analisi, « Lautarissimo e l’Inter fa due su due », celebra la prestazione del capitano Lautaro Martínez, autore di una doppietta che ha permesso ai nerazzurri di consolidare il primato nel girone. Il gol di Denzel Dumfries ha completato l’opera, ma la Gazzetta sottolinea che la partita non ha mai rappresentato una vera sfida per l’Inter, con gli avversari decisamente troppo arrendevoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

