Inter Slavia Praga ospiti bocciati dalla Gazzetta dello Sport | Ultradifensivo
Inter Slavia Praga, la Gazzetta dello Sport boccia la squadra ospite nell’analisi finale del match di Champions League. La Gazzetta dello Sport non risparmia critiche allo Slavia Praga dopo la netta vittoria dell’ Inter per 3-0 nella seconda giornata di Champions League. Il titolo dell’analisi, « Lautarissimo e l’Inter fa due su due », celebra la prestazione del capitano Lautaro Martínez, autore di una doppietta che ha permesso ai nerazzurri di consolidare il primato nel girone. Il gol di Denzel Dumfries ha completato l’opera, ma la Gazzetta sottolinea che la partita non ha mai rappresentato una vera sfida per l’Inter, con gli avversari decisamente troppo arrendevoli. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - slavia
Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
Inter-Slavia Praga 3-0, Tramontana: "Partita dominata, grande prova di squadra. Calha incontenibile" - X Vai su X
Inter-Slavia Praga 3-0 L'Inter di Chivu non sbaglia la seconda uscita europea. Con un netto 3-0 sconfigge lo Slavia Praga e sale a 6 punti in classifica. In goal Lautaro Martinez, con una doppietta, e Denzel Dumfries. I ciechi resistono i primi 25 minuti per poi ce - facebook.com Vai su Facebook
Il bel gesto dello Slavia Praga: in ginocchio sotto il settore ospiti dopo il ko con l'Inter - Bella immagine a San Siro, dove i giocatori dello Slavia Praga hanno ringraziato i 2. Riporta tuttomercatoweb.com
LIVE Inter-Slavia Praga 3-0, Champions League calcio in DIRETTA: buona la prima in casa a San Siro! La doppietta di Lautaro trascina i nerazzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:54 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Come scrive oasport.it