Inter Slavia Praga l’analisi di Tuttosport esalta il dominio nerazzurro | Questa Inter non si ferma più
Inter Slavia Praga, i nerazzurri restano imbattutti in Champions. L’analisi di Tuttosport sul 3-0 contro la squadra ceca. Tuttosport celebra l’ennesima vittoria dell’ Inter con il titolo « Questa Inter non si ferma più », analizzando la prestazione convincente dei nerazzurri nella seconda giornata di Champions League contro lo Slavia Praga. Nonostante il 3-0 non abbia l’epicità dell’impresa contro il Barcellona del 2019, il match ha confermato il trend da schiacciasassi della squadra di Cristian Chivu in Europa: 14 vittorie nelle ultime 17 partite giocate a San Siro, con l’unica sconfitta risalente al 2022 contro il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Internews24.com
