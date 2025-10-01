Inter Slavia Praga il Corriere dello Sport esalta i nerazzurri | Sorrisi Champions | La scalata di Chivu

Inter Slavia Praga, il Corriere dello Sport esalta i nerazzurri. In Prima Pagina la squadra di Chivu si prende la scena dopo il 3-0. La prima pagina del Corriere dello Sport celebra la vittoria dell’ Inter con il titolo « Sorrisi Champions: La scalata di Chivu », esaltando la prestazione dei nerazzurri che, grazie alla doppietta di Lautaro Martínez e al gol di Denzel Dumfries, hanno battuto lo Slavia Praga per 3-0 e consolidato il primato nella classifica di Champions League. L’Inter è ora a punteggio pieno, con zero gol subiti in due partite, confermando il grande momento di forma della squadra sotto la guida di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Slavia Praga, il Corriere dello Sport esalta i nerazzurri: «Sorrisi Champions: La scalata di Chivu»

Inter-Slavia Praga 3-0 L'Inter di Chivu non sbaglia la seconda uscita europea. Con un netto 3-0 sconfigge lo Slavia Praga e sale a 6 punti in classifica. In goal Lautaro Martinez, con una doppietta, e Denzel Dumfries. I ciechi resistono i primi 25 minuti per poi ce - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter archivia lo Slavia Praga in Champions League e vince 3-0: i gol e highlights - L'Inter domina lo Slavia Praga nella seconda partita di Champions League e Chivu va avanti: nerazzurri a punteggio pieno in classifica. Da video.corriere.it

La moviola di Inter-Slavia Praga: Kavanagh poco preciso e su Doudera… - Era all’esordio con una squadra italiana, l’inglese Chris Kavanagh, 40 anni, nonostante il sito dell’Uefa (nel suo press kit) lo annoveri come direttore di gara di Bologna- Come scrive corrieredellosport.it