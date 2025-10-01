Inter Slavia Praga i nerazzurri trionfano in Champions La Gazzetta celebra il successo | Inter formato Europa

Internews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Slavia Praga, doppietta di Lautaro e gol di Dumfries portano i nerazzurri a punteggio pieno in Champions League. La celebrazione della GdS. La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria dell’ Inter contro lo Slavia Praga con un titolo che sottolinea la grande prestazione della squadra: «Champions Inter formato Europa, dominato lo Slavia: sempre Lautaro». I nerazzurri hanno avuto la meglio per 3-0 nella seconda giornata della Champions League, con Lautaro Martínez, capitano della squadra, autore di una doppietta che ha deciso la partita. Il gol del 3-0 è arrivato invece dal solido Denzel Dumfries, che ha messo il suo sigillo sulla vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter slavia praga i nerazzurri trionfano in champions la gazzetta celebra il successo inter formato europa

© Internews24.com - Inter Slavia Praga, i nerazzurri trionfano in Champions. La Gazzetta celebra il successo: «Inter formato Europa»

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions

inter slavia praga nerazzurriL'Inter azzanna lo Slavia: le migliori foto della serata di Champions dei nerazzurri - L'Inter mette la quarta, come le vittorie consecutive della squadra di Cristian Chivu che ha rifilato un 3- Scrive tuttomercatoweb.com

inter slavia praga nerazzurriInter-Slavia Praga, Capello: "Nerazzurri in crescita, in Europa più concentrazione" - Slavia Praga, Capello: 'Nerazzurri in crescita, in Europa più concentrazione' ... Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Slavia Praga Nerazzurri