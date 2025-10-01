Inter Slavia Praga, doppietta di Lautaro e gol di Dumfries portano i nerazzurri a punteggio pieno in Champions League. La celebrazione della GdS. La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria dell’ Inter contro lo Slavia Praga con un titolo che sottolinea la grande prestazione della squadra: «Champions Inter formato Europa, dominato lo Slavia: sempre Lautaro». I nerazzurri hanno avuto la meglio per 3-0 nella seconda giornata della Champions League, con Lautaro Martínez, capitano della squadra, autore di una doppietta che ha deciso la partita. Il gol del 3-0 è arrivato invece dal solido Denzel Dumfries, che ha messo il suo sigillo sulla vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Slavia Praga, i nerazzurri trionfano in Champions. La Gazzetta celebra il successo: «Inter formato Europa»