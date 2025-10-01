Inter-Slavia Praga Chivu | Ottima gara ora testa alla Cremonese

Ilprimatonazionale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristian Chivu sembra essere riuscito a dare continuità di risultati all’ Inter: quella contro lo Slavia Praga è stata la quarta vittoria consecutiva, seconda in Champions League. Il tecnico rumeno ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport a seguito del risultato, sostenendo che ora ci si debba concentrare subito L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter slavia praga chivu ottima gara ora testa alla cremonese

© Ilprimatonazionale.it - Inter-Slavia Praga, Chivu: “Ottima gara, ora testa alla Cremonese”

In questa notizia si parla di: inter - slavia

Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Inter-Slavia Praga (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions

inter slavia praga chivuInter, le tre buone notizie della vittoria contro lo Slavia Praga - Difesa blindata, Lautaro in forma e il turn over: ecco cosa Chivu può salutare con soddisfazione Inter Slavi ... Si legge su panorama.it

inter slavia praga chivuInter-Slavia Praga, Chivu: "Tanta applicazione nell'accettare cose nuove" - L'allenatore dell'Inter commenta il successo sullo Slavia Praga: "Atteggiamento e comportamenti giusti, felice di vedere tanta applicazione da parte dei giocatori nell'accettare cose diverse da quelle ... Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Slavia Praga Chivu