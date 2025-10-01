Inter Slavia | Lautarissimo L’analisi della Gazzetta esalta la prestazione nerazzurra in Champions League
Inter Slavia: Lautaro protagonista, vittoria per 3-0 contro la squadra ceca e nerazzurri a punteggio pieno in Champions League. La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria dell’ Inter con un’analisi dettagliata della prestazione di ieri in Champions League. Il titolo recita: « Lautarissimo e l’Inter fa due su due», esaltando la doppietta di Lautaro Martínez, che si conferma come uno dei protagonisti assoluti della serata. La vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga porta la squadra nerazzurra a punteggio pieno nel girone, con un debutto stagionale in Champions che non poteva essere migliore per l’argentino. 🔗 Leggi su Internews24.com
