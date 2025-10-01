Inter padrona a San Siro Doppio Lautaro e Dumfries Lo Slavia resta a guardare
Tre messaggi forti e chiari: l’ Inter c’è. Eccome. Non c’è invece più traccia di quei sei gol subiti, con in dote nemmeno l’ombra di un punto con Udinese e Juventus. Da allora: Ajax (2-0), Sassuolo (2-1), Cagliari (2-0) e Slavia Praga (3-0). Poker tra campionato e Champions: è il segnale lanciato dall’Inter ai naviganti ma soprattutto a se stessa. In un San Siro che si conferma “Scala del calcio“ in Europa: i nerazzurri, qui, non perdono da tre anni (17 partite, 14 vittorie, 3 pareggi). La Curva Nord, invece, conferma il proprio silenzio: "Stiamo aspettando risposte", il messaggio. Fuori dallo stadio, comunque, uno striscione per Rodolfo Zanetti, padre del vice presidente Javier, da poco scomparso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: inter - padrona
Capello sicuro: «Inter padrona del campo col Cagliari, per lo scudetto c’è anche lei! Vi svelo il punto debole attuale del Milan»
#Capello: "Il Milan è già squadra, forse anche per l'assenza di Leao. L'Inter? A Cagliari mi pare sia tornata padrona del campo, a parte..." - X Vai su X
Sabato 20/09/2025 3° Giornata Serie D Girone F CHIETI vs INTER SM SAMMAURESE ore 16:00 Netta sconfitta per i giallorossi nella sfida casalinga contro la Recanatese, padrona del proprio gioco non ha concesso quasi nulla ai ragazzi di Mr. Asta. Ora biso - facebook.com Vai su Facebook
Inter padrona a San Siro. Doppio Lautaro e Dumfries. Lo Slavia resta a guardare - Champions, nerazzurri a punteggio pieno: per Chivu è già un rilancio completo. Secondo sport.quotidiano.net
LIVE Inter-Slavia Praga 3-0, Champions League calcio in DIRETTA: buona la prima in casa a San Siro! La doppietta di Lautaro trascina i nerazzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:54 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Come scrive oasport.it