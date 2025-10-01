Inter padrona a San Siro Doppio Lautaro e Dumfries Lo Slavia resta a guardare

Tre messaggi forti e chiari: l’ Inter c’è. Eccome. Non c’è invece più traccia di quei sei gol subiti, con in dote nemmeno l’ombra di un punto con Udinese e Juventus. Da allora: Ajax (2-0), Sassuolo (2-1), Cagliari (2-0) e Slavia Praga (3-0). Poker tra campionato e Champions: è il segnale lanciato dall’Inter ai naviganti ma soprattutto a se stessa. In un San Siro che si conferma “Scala del calcio“ in Europa: i nerazzurri, qui, non perdono da tre anni (17 partite, 14 vittorie, 3 pareggi). La Curva Nord, invece, conferma il proprio silenzio: "Stiamo aspettando risposte", il messaggio. Fuori dallo stadio, comunque, uno striscione per Rodolfo Zanetti, padre del vice presidente Javier, da poco scomparso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

