Inter oggi gli esami per Thuram | Chivu in apprensione

Archiviata la vittoria per 3-0 con lo Slavia Praga, nel segno di un Lautaro Martinez in forma smagliante, per l’Inter non c’è modo e tempo di fermarsi. I nerazzurri stanno rimanendo sulla retta via ed hanno messo a referto il quarto successo consecutivo in tutte le competizioni. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta per le Nazionali al meglio, continuando a mettere in cascina altri punti pesanti. La prossima gara è quella con la Cremonese, in programma sabato 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match estremamente delicato, contro un cliente che ha iniziato l’annata sopra le aspettative. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

