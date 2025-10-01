Inter oggi gli esami per Thuram | Chivu in apprensione
Archiviata la vittoria per 3-0 con lo Slavia Praga, nel segno di un Lautaro Martinez in forma smagliante, per l’Inter non c’è modo e tempo di fermarsi. I nerazzurri stanno rimanendo sulla retta via ed hanno messo a referto il quarto successo consecutivo in tutte le competizioni. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta per le Nazionali al meglio, continuando a mettere in cascina altri punti pesanti. La prossima gara è quella con la Cremonese, in programma sabato 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match estremamente delicato, contro un cliente che ha iniziato l’annata sopra le aspettative. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - oggi
Ritiro Inter, due tappe! Poi 4 amichevoli. Oggi un annuncio – CdS
Inter, attesa finita: oggi parte la campagna abbonamenti. Ecco tutte le principali novità
Tifosi Inter, campagna abbonamenti nerazzurra pronta a decollare? Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi
Inter, le condizioni fisiche di Thuram andranno valutate: il francese ha rassicurato ma oggi effettuerà degli accertamenti - facebook.com Vai su Facebook
? #Inter-Slavia Praga diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE - X Vai su X
GdS - Ansia Inter: Thuram rassicura tutti, ma la coscia sinistra preoccupa. Oggi gli esami chiariranno meglio la situazione - Una grandissima prestazione conclusa con l'ansia per un "crampo" accusato alla coscia sinistra proprio nell'ultima fatica, quella che ha innescato il terzo gol che ha sigillato ... Segnala msn.com
Inter, preoccupazione per Thuram: oggi gli esami. Chivu spera, ma può stare tranquillo - Il francese dimostra di essere in grande condizione, ma si ferma per un problema ... Secondo msn.com