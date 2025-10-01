Inter Milano su San Siro ha fatto la scelta giusta ?

. La soddisfazione di Inter e Milan La discussione per il nuovo San Siro è finalmente giunta a un epilogo dopo anni di discussione. Inter e Milan hanno espresso la propria felicità con una nota congiunta. “FC Internazionale Milano e AC Milan esprimono soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Milano su San Siro ha fatto la scelta giusta (?)

In questa notizia si parla di: inter - milano

Spunta anche piazzale Loreto nell’inchiesta su Milano. La chat e gli incontri segreti: “Vediamoci al derby Milan-Inter”

Galatasaray, dirigenti a Milano per Calhanoglu e Osimhen: incontro con il Napoli, previsti contatti con l’Inter

Calciomercato Inter, pronta la maglia per Ederson! Calhanoglu sempre più vicino all’addio da Milano

INTERNAZIONALE MILANO - X Vai su X

A #Milano il Consiglio comunale ha approvato la vendita di #SanSiro a #Inter e #Milan. Verrà fatto spazio a un nuovo stadio da oltre settantamila posti. #Tg1 Alessandra Barone - facebook.com Vai su Facebook

L’ultima estate dei concerti a San Siro? Cosa potrebbe cambiare dopo la vendita dello Stadio a Milan e Inter - Dopo la delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana di San Siro, che include anche lo stadio, ecco come potrebbe cambiare la gestione sui grandi ... Da fanpage.it

Nuovo stadio San Siro: ecco come sarà - Lo stadio 'San Siro' verrà abbattuto al 90% per far posto al nuovo impianto che sarà progettato da Foster e Manica. Lo riporta fortuneita.com