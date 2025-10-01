Inter Miami 3-5 Chicago Fire | thriller a otto goal vede i visitatori clinch playoff spot
Sito inglese: Il fuoco di Chicago si è assicurato il loro posto di playoff della MLS Cup e ha lasciato le speranze dell’Inter Miami di trattenere lo scudo dei sostenitori appeso a un filo con un’emozionante vittoria per 5-3 sugli aironi. Miami è entrato nella partita di martedì sette punti dietro la Eastern Conference e i sostenitori dei leader di Shield, la Filadelphia Union, con due partite in mano, sapendo che erano necessarie due vittorie per dare loro una possibilità realistica del titolo della stagione regolare. Ma erano 2-0 in giù entro 31 minuti, con Dje Tah d’Avilla che dirigeva la casa dell’11 ° minuto di Maren Haile-Selassie prima che Jonathan Dean avesse spremuto un tiro sotto Oscar Ustari in pausa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
L’Inter Miami perde 3-5 con il Chicago Fire: è il peggiore ko casalingo dell’era Messi - La squadra dell'argentino, già sicura dell'accesso ai playoff, rimane al quarto posto della Eastern Conference ... Secondo msn.com
MLS, l'Inter Miami riscatta la sconfitta in Leagues Cup: Seattle battuto 3-1, segna Messi - L'Inter Miami rialza la testa e lo fa nella notte più attesa, davanti al suo pubblico, battendo i Seattle Sounders 3- Come scrive m.tuttomercatoweb.com