Inter lo stipendio monstre di Akanji | oltre 20 milioni lordi

L’arrivo di Manuel Akanji Calcio e Finanza, noto portale economico-sportivo. ha potuto visionare il contratto firmato dall’ex difensore del Manchester City Manuel Akanji. Il difensore svizzero è stato l’ultimo acquisto estivo dei nerazzurri, con un accordo in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, sostituendo di fatto Benjamin Pavard L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, lo stipendio monstre di Akanji: oltre 20 milioni lordi

In questa notizia si parla di: inter - stipendio

Donnarumma Inter, si complica l’affare a parametro zero: il nodo è lo stipendio, cosa può succedere

Calhanoglu Inter, apertura totale al Fenerbahce: «Se accettate il mio stipendio, mi piacerebbe giocare per voi!». Le parole che avrebbe detto al presidente Ali Koç. E adesso?

Lookman Inter, gesto incredibile sullo stipendio: pronto ad accettare una cifra al ribasso, il motivo

? Lo stipendio UFFICIALE di Petar Sucic con l'Inter: 2025/26: compenso lordo di 2,77 milioni di euro (pari a circa 1,5 milioni di euro netti); 2026/27: compenso lordo di 2,77 milioni di euro (pari a circa 1,5 milioni di euro netti); 2027/28: compenso lordo di - X Vai su X

? Dayot Upamecano è il sogno dell'Inter per il post-Acerbi. Per lui il fondo Oaktree sarebbe disposto a uno "strappo alla regola", garantendo uno stipendio importante a un calciatore che nel prossimo anno compirà 28 anni. - TuttoSport - facebook.com Vai su Facebook

Inter, svelate le cifre reali del contratto di Akanji: quanto prende e la cifra massima coi bonus - ha potuto visionare il contratto firmato dall'ex Manchester City con l'Inter ... Riporta msn.com

Manuel Akanji, chi è il nuovo difensore dell'Inter: età, carriera, stipendio e caratteristiche tecniche - L'Inter piazza un colpo nell'ultimo giorno della finestra estiva di calciomercato: il club nerazzurro ha virtualmente chiuso per Manuel Akanji. Si legge su ilmessaggero.it