Inter Koné | Quando i nerazzurri ti vogliono è positivo
Nell’arco della recente sessione di calciomercato, sono tanti i nomi che sono stati accostati all’Inter. Da Giovanni Leoni fino ad Ademola Lookman: i nerazzurri avrebbero provato ad acquistare rinforzi di spessore, così da migliorare il loro scacchiere. Uno dei profili che sarebbe stato sondato dal direttore sportivo risponderebbe all’identikit di Manu Koné. Nella scorsa annata, il francese ha dato prova di essere fra i centrocampisti più interessanti e completi nel panorama nazionale e non solo. La Beneamata avrebbe tentato il tutto per tutto per portare l’ex Borussia Monchengladbach alla sua corte, mettendo sul piatto un’offerta da circa 40 milioni di euro ed incassando il no della Roma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
