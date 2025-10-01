(Adnkronos) – Quando torna Marcus Thuram? L’attaccante dell’Inter si è fermato ieri per infortunio durante la partita di Champions League vinta contro lo Slavia Praga, in cui il francese è stato grande protagonista con un assist e un’ottima prestazione, per un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Gli esami di oggi, mercoledì 1 ottobre, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inter, infortunio per Thuram: quando torna l’attaccante