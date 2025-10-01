Inter infortunio per Thuram | quando torna l’attaccante
(Adnkronos) – Quando torna Marcus Thuram? L’attaccante dell’Inter si è fermato ieri per infortunio durante la partita di Champions League vinta contro lo Slavia Praga, in cui il francese è stato grande protagonista con un assist e un’ottima prestazione, per un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Gli esami di oggi, mercoledì 1 ottobre, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Marcus #Thuram trascina l'#Inter, ma #Chivu è in ansia per l'infortunio alla coscia: gli accertamenti delle prossime ore stabiliranno i tempi di recupero del francese ? @GiokerMusso - X Vai su X
Lo scontro di gioco con il portiere dell’Inter ha provocato un infortunio davvero grave a Belotti. Resterà fermo diversi mesi per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: https://fanpa.ge/EuIOy - facebook.com Vai su Facebook
Thuram infortunato, l'esito degli esami: risentimento muscolare, salta la Cremonese. Come sta e quando torna - Brutte notizie per l'Inter di Chivu, a poche ore dalla vittoria per 3- Come scrive ilmessaggero.it
Come sta Thuram? Lui rassicura: “Solo crampi”. Ma l’Inter non si fida: gli esami in programma - Slavia Praga che l’ha costretto a uscire al 67esimo per lasciare spazio a Bonny. Scrive ilfattoquotidiano.it