Inter infortunio muscolare per Thuram | a rischio per la gara con la Roma

Brutta tegola per l’Inter di Christian Chivu proprio nel momento più brillante della stagione. Dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, i nerazzurri perdono Marcus Thuram, costretto a fermarsi per un problema muscolare alla gamba sinistra. L’attaccante francese si è infortunato ieri durante la gara di Champions contro lo Slavia Praga. Subito dopo il match aveva parlato di semplici crampi, ma gli esami strumentali svolti oggi hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale, che rischia di tenerlo lontano dai campi per tre-quattro settimane. In dubbio per la Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Inter, infortunio muscolare per Thuram: a rischio per la gara con la Roma

