Inter è tornato il Calhanoglu versione seconda stella | cronologia di un recupero inatteso

Fermi tutti! Il centrocampista turco si è ripreso l'Inter dopo le tante polemiche estive che sembravano averlo definitivamente allontanato dai colori nerazzurri. Se riavviamo il nastro fino a tornare al mese di giugno, quando in America è esploso fragorosamente il caso Calhanoglu, possiamo dire che siamo di fronte a un mezzo miracolo. Recuperarlo sembrava impossibile: prima le frasi di Marotta che lo spingevano fuori dal club, poi l'uscita social del turco per rispondere a tono a presidente e capitano. In mezzo, tra tutte queste cose, le voci su Galatasaray e Fenerbahce, ma anche – forse – il suo reale desiderio di ripartire da una piazza diversa.