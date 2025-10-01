Inter è tornato il Calhanoglu versione seconda stella | cronologia di un recupero inatteso
2025-09-30 22:21:00 Fermi tutti! Il centrocampista turco si è ripreso l’Inter dopo le tante polemiche estive che sembravano averlo definitivamente allontanato dai colori nerazzurri. Se riavviamo il nastro fino a tornare al mese di giugno, quando in America è esploso fragorosamente il caso Calhanoglu, possiamo dire che siamo di fronte a un mezzo miracolo. Recuperarlo sembrava impossibile: prima le frasi di Marotta che lo spingevano fuori dal club, poi l’uscita social del turco per rispondere a tono a presidente e capitano. In mezzo, tra tutte queste cose, le voci su Galatasaray e Fenerbahce, ma anche – forse – il suo reale desiderio di ripartire da una piazza diversa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: inter - tornato
Dzeko si presenta alla Fiorentina, le prime parole dell’ex Inter: «Felice di esser tornato in Italia, non vedo l’ora di…»
Caso Lautaro, è tornato davvero il sereno! L’abbraccio con Calhanoglu è realtà e i tifosi dell’Inter esultano – FOTO
Lookman, la telenovela continua: il nigeriano è tornato in Italia. Ecco cosa succederà adesso tra l’Inter e quella possibile nuova destinazione
Protagonista del podcast di Alessandro Cattelan, 'Supernova', Fabio Capello è tornato sulla finale persa dall'Inter contro il Psg - facebook.com Vai su Facebook
Gds - Inter, tornato super Barella: "Partita da 7. Si era capito subito quando..." - X Vai su X
Inter, è tornato il Calhanoglu versione seconda stella: cronologia di un recupero inatteso - Il centrocampista turco si è ripreso l’Inter dopo le tante polemiche estive che sembravano averlo definitivamente allontanato dai colori nerazzurri. Segnala msn.com
LIVE - Inter-Slavia Praga 0-0, 21': dopo oltre 2 minuti di possesso palla, Calhanoglu prova un tiro che finisce alto - Un possesso palla di oltre due minuti si conclude con un controllo e tiro di Calhanoglu che non inquadra la porta. Scrive msn.com