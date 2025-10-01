Inter è tornato il Calhanoglu versione seconda stella | cronologia di un recupero inatteso

2025-09-30 22:21:00 Fermi tutti! Il centrocampista turco si è ripreso l’Inter dopo le tante polemiche estive che sembravano averlo definitivamente allontanato dai colori nerazzurri. Se riavviamo il nastro fino a tornare al mese di giugno, quando in America è esploso fragorosamente il caso Calhanoglu, possiamo dire che siamo di fronte a un mezzo miracolo. Recuperarlo sembrava impossibile: prima le frasi di Marotta che lo spingevano fuori dal club, poi l’uscita social del turco per rispondere a tono a presidente e capitano. In mezzo, tra tutte queste cose, le voci su Galatasaray e Fenerbahce, ma anche – forse – il suo reale desiderio di ripartire da una piazza diversa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

