Inter Di Canio | Il restyling di Chivu procede bene c’è continuità

Ilprimatonazionale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Di Canio, ex attaccante e opinionista di Sky Sport, ha parlato del momento dell’ Inter dopo la quarta vittoria consecutiva, contro lo Slavia Praga in  Champions League. EVOLUZIONE DIFENSIVA   – L’ex capitano della Lazio parte dal cambio nelle prestazioni della difesa. “Dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, subendo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter di canio il restyling di chivu procede bene c8217232 continuit224

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Di Canio: “Il restyling di Chivu procede bene, c’è continuità”

In questa notizia si parla di: inter - canio

Paolo Di Canio fa a pezzi l'Inter di Chivu: "Si dice... cogl***"

De Canio torna sullo Scudetto 2024/25: «Napoli in crescita, ma lo ha perso l’Inter». Le parole del tecnico

Di Canio convinto: «Scudetto? Lo ha perso l’Inter! Napoli più solido»

inter canio restyling chivuInter-Slavia Praga, Chivu: "Tanta applicazione nell'accettare cose nuove" - L'allenatore dell'Inter commenta il successo sullo Slavia Praga: "Atteggiamento e comportamenti giusti, felice di vedere tanta applicazione da parte dei giocatori nell'accettare cose diverse da quelle ... Segnala sport.sky.it

inter canio restyling chivuDi Canio: “Inter, il processo di restyling di Chivu si sta avviando. C’è un ottimo segnale” - I nerazzurri battono anche lo Slavia Praga e conquistano la quarta vittoria consecutiva fra campionato e Champions League ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Canio Restyling Chivu