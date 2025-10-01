Inter Cremonese vietata la vendita dei biglietti ai residenti di questa provincia | ecco il motivo

Inter Cremonese vendita vietata. In vista della sfida di Serie A tra Inter e Cremonese, in programma sabato 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio San Siro, sono state prese importanti misure di sicurezza. Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha infatti adottato un provvedimento che vieta la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Cremona. La decisione arriva a seguito della determinazione assunta dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) il 24 settembre 2025, dopo aver valutato quelli che potrebbero essere i potenziali rischi legati alla partita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it