Inter Cremonese vietata la vendita dei biglietti ai residenti di questa provincia | ecco il motivo

Ilnerazzurro.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Cremonese vendita vietata. In vista della sfida di Serie A tra Inter e Cremonese, in programma sabato 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio San Siro, sono state prese importanti misure di sicurezza. Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha infatti adottato un provvedimento che vieta la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Cremona. La decisione arriva a seguito della determinazione assunta dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) il 24 settembre 2025, dopo aver valutato quelli che potrebbero essere i potenziali rischi legati alla partita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

inter cremonese vietata venditaInter-Cremonese, colpo di scena per i tifosi: scoppia la polemica - it, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Cremona, in occasione di Inter- Riporta spaziointer.it

inter cremonese vietata venditaC’è Inter-Cremonese al Meazza, ma i tifosi grigiorossi la guarderanno in tv: il prefetto di Milano vieta la vendita dei biglietti - Il provvedimento richiesto dal questore di Milano Bruno Megale dopo gli scontri fra ultras durante la par ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Cremonese Vietata Vendita