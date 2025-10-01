Inter Cremonese prosegue la preparazione in attesa dei nerazzurri | il report dell’allenamento

Inter Cremonese, sessione intensa per i grigiorossi, pronti a confermarsi come la sorpresa del campionato al cospetto della squadra di Chivu! Le ultime. I grigiorossi di Davide Nicola sono pronti ad affrontare l’ Inter di Cristian Chivu sabato 4 ottobre alle ore 18:00 a San Siro per la sesta giornata di Serie A. L’allenatore della Cremonese ha guidato la squadra in un’intensa sessione di allenamento al Centro Sportivo Giovanni Arvedi, preparando al meglio i suoi uomini per una partita che si preannuncia difficile contro una delle squadre più in forma del campionato. Il report dell’allenamento ha evidenziato come la Cremonese stia intensificando la propria preparazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

