Inter Cremonese le scelte di Chivu | turnover per alcuni titolari spazio a de Vrij e Mkhitaryan

Inter Cremonese, i nerazzurri si preparano per la sfida di San Siro con alcuni cambiamenti in vista della sosta nazionali: le ultime. Sabato l’ Inter scenderà in campo contro la Cremonese, prima della sosta per le nazionali. Cristian Chivu sembra intenzionato a fare qualche modifica rispetto alla formazione che ha giocato in Champions League contro lo Slavia Praga, facendo riposare alcuni giocatori chiave per gestire il carico di lavoro. Tra i principali cambiamenti, potrebbero esserci l’ingresso di Stefan de Vrij e Henrikh Mkhitaryan al posto di Francesco Acerbi e Petar Sucic. Il tecnico romeno ha la possibilità di ruotare la squadra, ma è consapevole che ha a disposizione riserve che possono tranquillamente sostituire i titolari senza intaccare la qualità complessiva della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

