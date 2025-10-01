Inter Cremonese continua la preparazione dei grigiorossi | il report

Inter Cremonese, le ultime in vista della sesta giornata di Serie A contro i grigiorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La Cremonese sta intensificando la preparazione in vista della difficile sfida contro l’ Inter, in programma sabato sera a San Siro. I grigiorossi, sotto la guida del tecnico Davide Nicola, continuano a lavorare con grande determinazione, cercando di affinare i dettagli in vista dell’impegno contro i nerazzurri. Oggi, i giocatori si sono allenati al Centro Sportivo Giovanni Arvedi, dove hanno svolto una sessione di lavoro che ha incluso attivazione fisica, esercizi tattici e una partitella finale per mettere in pratica quanto appreso durante la giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cremonese, continua la preparazione dei grigiorossi: il report

In questa notizia si parla di: inter - cremonese

Calciomercato Inter Under 23, Gabbiani lontano dai nerazzurri? Sirene spagnole mentre si allena con la Cremonese

Inter U23, si lavora per Stuckler dalla Cremonese: presentata la prima offerta

Inter U23, nuovi contatti con la Cremonese per Stuckler: cosa succede

Chivu: "E' presto per dare giudizi ma i ragazzi si sono messi tutti a disposizione per mettersi alle spalle quello che è successo l'anno scorso e per cercare di fare un'altra grande stagione. Dove possiamo arrivare? Questa Inter pensa alla Cremonese, facciamo - X Vai su X

I grigiorossi sono al lavoro per preparare la sfida di Milano contro l’Inter ? #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese #IntCre #InterCremonese - facebook.com Vai su Facebook

Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese - Che conferma quanto il calcio sia imprevedibile e spesso beffardo. Da ilsole24ore.com

Bonazzoli e la rovesciata del destino: “La mia Inter è la Cremonese” - Sabato scorso una rovesciata da film contro il Milan, perla regalata alla sua Cremonese. Lo riporta gazzetta.it